Триест, Италия, 30 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Словенский писатель, представитель словенского меньшинства в итальянском городе Триест Борис Пахор умер в возрасте 108 лет. Об этом 30 мая сообщило агентство ANSA.

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Пахор считается самым крупным жившим в Италии словенским писателем. Наиболее известен его роман «Некрополь» (1967).

Книги Пахора рассказывали об ужасах нацистских концлагерей, в которых он сам был после участия в югославском партизанском сопротивлении.

Пахор родился в 1913 году, когда город был территорией Австро-Венгрии. Умер он 30 мая в своём родном городе, который ныне принадлежит Италии.