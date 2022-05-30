* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 10:57 — REGNUM В провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследуют и пытают местных жителей в ряде уездов. 29 мая ряд жителей Панджшера направили в газету «8 Собх» сообщения и видеоролики, утверждая, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытают местных жителей за предполагаемые связи с Фронтом сопротивления.

Афганистан U.S. National Archives

Они говорят, что не могут даже перегнать свой скот в горы на летние пастбища, опасаясь преследований со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В видеороликах, отправленных в газету «8 Собх», двое жителей деревни Замане-Кур в уезде Анаба говорят, что они подвергались пыткам со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Судя по видеозаписи, это произошло, когда мужчины перегоняли скот в горы.

Также недавно поступали сообщения о массовых арестах, пытках и даже расстрелах мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда опровергают подобные сообщения.