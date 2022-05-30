Херсон, Украина, 30 мая 2022, 10:54 — REGNUM Продажу зерна в Российскую Федерацию начали аграрии Херсонской области. Об этом 30 мая сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Идет продажа зерна, потому что мы ждем новый урожай. С 20 июня начинается полноценная уборка зерновых на территории Херсонской области», — приводит его слова РИА Новости.
Также Стремоусов уточнил, что продажа зерна ведется через Крым и добавил, что предприниматели Херсонской области делают это для того, чтобы повысить благосостояние региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинский народ является заложником руководства нацистской Украины.