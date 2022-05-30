* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 30 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Местные источники сообщили Afghanistan International, что шесть дней назад в районе Джибриль города Герат в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Мирзу Хасани, главу «Радио Офтоб» и бывшего руководителя сети гражданского общества Дайкунди.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Родственники Хасани утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко пытают репортёра.

Согласно источникам, Хасани находился на нелегальном положении и некоторое время жил на конспиративной квартире комитета по защите в Кабуле. Он пытался уехать из Афганистана, чтобы спасти свою жизнь, но не смог этого сделать, потому что у него не было паспорта.

Местный репортер в Дайкунди сообщил Afghanistan International, что Хассани приехал в Герат, чтобы бежать в Иран после получения паспорта, но был задержан боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Джибриля в 13-м округе Герата. Пока попытки организаций гражданского общества и семьи Хасани добиться его освобождения не увенчались успехом.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти «Радио Офтоб» было закрыто из-за угроз радикалов и экономических проблем.

После прихода к власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко ограничили деятельность СМИ и задержали нескольких журналистов.

Напомним, прошла почти неделя с тех пор, как в столице Афганистана исчез Али Акбар Хайрхах, фотограф и репортёр газеты «Утро Кабула».