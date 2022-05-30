Уфа, , 10:57 — REGNUM Авиарейсы в Махачкалу запустят из Уфы. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Самолет (сс) Falcon® Photography

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Сообщается, что прямые авиарейсы из Уфы в Махачкалу авиакомпания Nordwind Airlines запускает с 20 июня.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам на самолетах Аirbus A321 neo вместимостью 218 посадочных мест и Boeing 737−800 вместимостью 189 посадочных мест. При этом время полёта составит 2 часа 40 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы запускают ежедневные авиарейсы в Сочи.