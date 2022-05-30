Владивосток, , 10:59 — REGNUM На территории кампуса ДВФУ во Владивостоке 1 июня начнётся реконструкция региональных павильонов выставки «Улица Дальнего Востока», сообщается телеграм-канале полпредства ДФО.

Инсталляция у павильона Магаданской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021 Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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Павильоны были законсервированы в сентябре 2021 года по завершении Восточного экономического форума. 11 обновлённых павильонов представят все дальневосточные регионы. Ведутся работы по утверждению эскизов для реновации, в экспозицию планируется добавить интерактивные технологии и ночную иллюминацию.

Впервые на выставке будут представлены два новых павильона — АО «Корпорация Туризм. РФ» и «Дом тигра».

Торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» состоится на набережной бухты Аякс 5 сентября.

C 9 по 11 сентября павильоны будут открыты для всех желающих.

Как сообщало ИА REGNUM, В Хабаровске намерены сделать нулевой день Восточного экономического форума. По мнению инициаторов, такая возможность позволит объединить представителей среднего и малого бизнеса в регионе и одновременно увеличить туристический поток.