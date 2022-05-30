Донецк, 30 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции ДНР уничтожили 52 украинских боевика и два танка за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ведомства 30 мая в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 52 украинских боевика, три огневые позиции 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, два танка, два бронетранспортёра и грузовое транспортное средство», — говорится в сообщении.

Отмечено также, что бойцы ДНР захватили одну самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» калибра 152 мм и одну БМП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявляли об уничтожении 43 украинских боевиков за одни сутки.

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