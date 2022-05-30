Лаишевский район, Татарстан, 30 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. После появившейся в соцсетях информации о нападении собаки на пятилетнего ребенка в Татарии организовали проверку. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Согласно публикации, в Лаишевском районе республики собака напала на пятилетнюю девочку и укусила ее. Инцидент произошел 29 мая. В момент нападения ребенок был рядом с матерью около мусорных баков на улице Заозерной в селе Усады.

ИА REGNUM напоминает, в феврале в Казани у дома по улице Карбышева бездомная собака укусила за ногу 12-летнюю девочку.

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