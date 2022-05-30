Донецк, 30 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. За последние сутки силы Донецкой Народной Республики уничтожили 52 украинских боевиков. Об этом 30 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В милиции рассказали, что противник понёс потери в живой силе и технике. Ликвидированы 52 боевика, три огневые позиции 122-мм буксируемых гаубиц Д-30, два танка, два БТР, а также одно грузовое транспортное средство.

Кроме того, военнослужащие НМ ДНР смогли захватить 152-мм САУ 2С3 «Акация» и БМП.