Воронеж, 30 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Крупную партию наркотиков изъяли сотрудники полиции у водителя на трассе в Воронеже, сообщили 30 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

(сс) luctheo Наручники

Автомобиль Mitsubishi Lancer, которым управлял 40-летний житель Ростовской области, сотрудники ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области совместно с оперативниками УНК главка и регионального УФСБ России остановили в Левобережном районе Воронежа — на 515 километре автодороги М-4 «Дон».

Когда полицейские спросили водителя, который ехал в одиночестве, зачем у него на заднем сидении установлено детское кресло, тот начал нервничать. При досмотре автомобиля за креслом было обнаружено несколько свёртков с синтетическими наркотическими средствами.

Всего правоохранители изъяли около двух килограммов запрещённых веществ. Полицией в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.