Лос-Анджелес, США, , 10:47 — REGNUM Боевик «Топ Ган: Мэверик» собрал в мировом прокате $124 млн за первый уик-энд. Об этом пишет Deadline.

Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» Кадр из трейлера

Общая сумма сборов картины составляет $248 млн, $151 млн из которых «Топ Ган: Мэверик» заработал в США. Это второй лучший результат для фильма Paramount с живыми актёрами после «Трансформеров: Эпоха истребления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински продемонстрировал лучший старт в истории студии Paramount. Картина также стала самым лучшим зарубежным запуском киноленты с Томом Крузом, превосходя «Миссия невыполнима: Последствия».

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