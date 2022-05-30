Вашингтон, 30 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Глобальной рецессии можно избежать, говорят экономисты, но «будьте готовы к росту расходов и замедлению роста», сообщает 30 мая CNBC.

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«Внезапного «после» не будет», — заверил CNBC главный экономист аналитической компании Economist Intelligence Unit Саймон Бэптист, имея в виду неожиданную рецессию после периода стагфляции.

В то время как конфликт на Украине и пандемия продолжают нарушать мировые цепочки поставок, стагфляция, для которой характерны низкий рост и высокая инфляция, сохранится, «по крайней мере, на ближайшие 12 месяцев», сказал Бэптист в интервью CNBC.

«Цены на сырьевые товары начнут снижаться со следующего квартала, но будут оставаться выше, чем до конфликта на Украине, по той простой причине, что российские поставки многих товаров будут постоянно сокращаться», — добавил он.

Но, несмотря на то, что повышение цен может больно ударить по населению, экономический рост во многих частях мира, хотя и медленный, все же продолжается, а рынки труда не рухнули. Безработица во многих странах достигла самого низкого уровня за последние десятилетия.

Следовательно, потребителям пока не нужно начинать готовиться к рецессии, хотя некоторые и опасаются повторения последнего упадка глобальной экономики, вызванного кризисом в США 2008 года.

Однако рецессию может вызвать сама борьба с инфляцией, говорят экономисты.

Известно, что стагфляцию очень трудно контролировать, поскольку сдерживание высоких цен путем повышения процентных ставок может привести к еще большему снижению экономического роста.

«Чем дольше инфляция остается высокой, тем больше инвестиционные рынки боятся, что центральные банки не смогут ее обуздать, не вызвав рецессию», — считает главный экономист инвестиционной компании AMP Capital Шейн Оливер.

Но старший экономический советник консалтинговой компании Capital Economics Вики Редвуд уверена, что центральные банки смогут снизить инфляцию, не спровоцировав рецессию.

Запланированного повышения ставок во многих странах должно быть достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, полагает Редвуд.

«Но если инфляционные ожидания и инфляция окажутся более неподатливыми, чем мы ожидаем, и в результате процентные ставки придется повышать и дальше, то, скорее всего, рецессия будет не за горами», — добавляет она.