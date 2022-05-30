Амман, 30 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, прибыл в Иорданию, где принял участие в официальной церемонии передачи грузинской стороне участка земли возле реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Река Иордан. Израиль

«Нам официально передали землю, на которой построят Центр грузинской культуры. Это, наверное, день мечты всех грузин, потому что через 300 лет грузины возвращаются на Святую Землю», — сказал Гарибашвили на мероприятии.

Сообщается, что площадь участка, переданного Грузии в Иордании, составляет 4 тыс. квадратных метров. В церемонии передачи земли принимал участие иорданский принц Гази бен Мухаммад. Гарибашвили также поблагодарил Патриарха Иерусалимского Феофила III и Архиепископа Иорданской Православной Церкви Христофора (Аталу) за содействие в передаче земли.

Напомним, о решении передать Грузии участок земли на реке Иордан в Грузии сообщили 19 января, когда православный мир отмечает Крещения Господня.