Грузия официально получила участок земли у реки Иордан
Амман, 30 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, прибыл в Иорданию, где принял участие в официальной церемонии передачи грузинской стороне участка земли возле реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.
«Нам официально передали землю, на которой построят Центр грузинской культуры. Это, наверное, день мечты всех грузин, потому что через 300 лет грузины возвращаются на Святую Землю», — сказал Гарибашвили на мероприятии.
Сообщается, что площадь участка, переданного Грузии в Иордании, составляет 4 тыс. квадратных метров. В церемонии передачи земли принимал участие иорданский принц Гази бен Мухаммад. Гарибашвили также поблагодарил Патриарха Иерусалимского Феофила III и Архиепископа Иорданской Православной Церкви Христофора (Аталу) за содействие в передаче земли.
Напомним, о решении передать Грузии участок земли на реке Иордан в Грузии сообщили 19 января, когда православный мир отмечает Крещения Господня.