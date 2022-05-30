Кемерово, 30 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на май 2022 года насчитывается 1646 пчеловодческих хозяйств. В них содержится около 36 тыс. пчелосемей. Об этом сообщили в минсельхозе региона.

Александра Михайлова Мёд на пробу

«Пчеловоды нашего региона производят самый разнообразный мёд и пчелопродукты — воск, прополис, маточное молочко, меды с экстрактами и даже сухой мед, — прокомментировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.- В основном пчёл держат в небольших количествах в личных подсобных хозяйствах, поэтому в регионе созданы и активно работают три сельскохозяйственных потребительских кооператива в области пчеловодства. Благодаря кооперации у пчеловодов есть возможность перерабатывать мед, расширять ассортимент и рынки реализации своей продукции».

За 2021 год в Кемеровской области было произведено около 960 тонн мёда.