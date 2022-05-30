Париж, 30 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Конфликт на Украине затянется, в связи с чем следует продолжать давление на Россию с помощью санкций. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в эфире радио France Info.

European Parliament Жозеп Боррель

Он призвал продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы и оказывать экономическое давление на Россию, экономика которой «уже начинает останавливаться». Дальнейшее давление, по его словам, позволит обеспечить Украине более выгодную позицию на будущих мирных переговорах.

«Мы должны выстоять. Война будет долгой, агрессивность действий РФ возрастёт», — сказал Боррель.

На минувшей неделе, напомнил он, министры иностранных дел стран ЕС согласовали выделение дополнительных средств на закупку вооружений для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель надеется, что страны ЕС скоро придут к согласию по шестому пакету санкций, направленных против России.

Читайте также: «Нужно больше времени» — Боррель надеется договориться о новых санкциях