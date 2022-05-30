Донецк, 30 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Бывший матрос с уничтоженного киевскими боевиками в порту Мариуполя украинского военного корабля «Донбасс» рассказал, как украинское командование плохо кормило его с сослуживцами, а затем последние бросили его раненого на произвол судьбы. Видеозапись его рассказа 30 мая приводит Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Корабли в порту Мариуполя

Как рассказал бывший украинский матрос, вскоре после начала спецоперации он и оставшиеся в Мариуполе члены экипажа «Донбасса» были переданы в подчинение украинской нацгвардии. Затем он 9 марта был ранен осколком в ногу и отправлен на временный пункт медпомощи, а потом во вторую городскую больницу Мариуполя, после чего командиры про него забыли и так он оказался в плену в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также бывший матрос с корабля «Донбасс» отметил, что во время нахождения в рядах украиснкой нацгвардии их плохо кормили.

«До этого вообще, когда была Украина, так как раз был фронт, нам давали… кушать вообще мелочь. Стаканчик пластмассовый, половинку от него даже, меньшую часть этой еды раз в день и водички также», — сказал он.

При этом бывший военный моряк ВСУ уточнил, что после того, как пришли военные ДНР их стали кормить лучше и начали оказывать нормальную медицинскую помощь и добавил, что к нему хорошо относятся во время его нахождения в плену.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в поселке Байрак в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадал Свято-Вознесенский храм.