Уфа, , 10:44 — REGNUM Форум «АРТ-Курултай. Дети» состоится 1 июня в День защиты детей в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

День защиты детей, Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что данный проект является частью форумного движения «АРТ-Курултай» в Башкирии и направлен на поддержку и развитие одаренных детей, расширение возможностей для реализации их способностей, которые могут определить выбор профессии.

В рамках форума намерены провести первый открытый конкурс творческих проектов «Башкирия — сердце Евразии. Взгляд в будущее», мастер-классы, тренинги, кинопробы, организовать интерактивные тематические площадки, творческие лаборатории, награждение победителей творческих конкурсов, большой праздничный концерт.

На форуме планируют представить школу креативных индустрий, средние специальные профессиональные образовательные учреждения и высшие профессиональные учреждения сферы культуры.

Напомним, что первый детский «АРТ-Курултай» состоялся в Уфе в 2021 году.