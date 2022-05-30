Луганск, 30 мая 2022, 10:39 — REGNUM За последние сутки силы Луганской Народной Республики уничтожили 40 человек личного состава ВСУ. Об этом 30 мая сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, в ходе боестолкновений противник понёс потери в живой силе и технике. Луганские военнослужащие уничтожили 40 украинских националистов, а также четыре БТР и семь единиц автотехники.
Также в Народной милиции рассказали об ударах, которые нанесли украинские формирования по объектам в республике.