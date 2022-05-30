Луганск, , 10:39 — REGNUM За последние сутки силы Луганской Народной Республики уничтожили 40 человек личного состава ВСУ. Об этом 30 мая сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, в ходе боестолкновений противник понёс потери в живой силе и технике. Луганские военнослужащие уничтожили 40 украинских националистов, а также четыре БТР и семь единиц автотехники.

Также в Народной милиции рассказали об ударах, которые нанесли украинские формирования по объектам в республике.