Луганск, 30 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. За последние сутки силы Луганской Народной Республики уничтожили 40 человек личного состава ВСУ. Об этом 30 мая сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По его словам, в ходе боестолкновений противник понёс потери в живой силе и технике. Луганские военнослужащие уничтожили 40 украинских националистов, а также четыре БТР и семь единиц автотехники.

Также в Народной милиции рассказали об ударах, которые нанесли украинские формирования по объектам в республике.