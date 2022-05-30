Красноярск, 30 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Красноярск, по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, смог подтвердить статус города-миллионника.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

По данным Росстата, «клуб городов-миллионников» пополнили сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж.

«Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — цитирует Росстат ТАСС.

Напомним, Красноярск стал городом-миллионником ещё в 2012 году. Теперь этот статус получил официальное подтверждение. Всего в столице Красноярского края в настоящее время проживает 1,24 млн человек.

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