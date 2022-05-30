Братск, Иркутская область, 30 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Жительница Братска в процессе поиска дополнительного дохода привлекла внимание лже-брокеров им лишилась крупной суммы денег. Подробности 30 мая сообщает телеграм-канал ГУ МВД РФ по Иркутской области.

(сс) sajinka2 Мошенничество

В телефонном разговоре соискательнице предложили выгодно вложиться на рынке ценных бумаг. Обещали высокие дивиденды и персонального консультанта. Женщина согласилась и под диктовку злоумышленников периодически пополняла кошелёк личного кабинета на сайте для «трейдинга».

Вскоре депозит достиг 220 тысяч рублей, и она решила вывести дивиденды. Финансовый помощник заверил, что для этого необходимо вернуть брокерской фирме 20% прибыли от сделок. Жертву, которая вновь попыталась перевести свои сбережения на сторонние счета, остановил банк. Последнюю операцию отменили, карту заблокировали. После этого братчанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее иркутские полицейские нашли мошенника, который торговал через интернет несуществующими запчастями и присваивал деньги заказчиков.

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