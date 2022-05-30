Черкесск, 30 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесии выделили из федерального бюджета более 342 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Республика стала одним из 22 субъектов РФ, которые получат субсидии на развитие туризма в соответствии с подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным распоряжением.

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На развитие туристической инфраструктуры Карачаево-Черкесии выделили 150,6 млн рублей, на создание кемпингов и автокемпингов — 84 млн рублей. Еще более 107,5 млн рублей региону предоставили на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями и приобретение оборудования для туристских информационных центров.

Общая сумма выделенных правительством РФ денежных средств на развитие туристической отрасли в регионах РФ составила свыше 3,5 млрд рублей, говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

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