* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:38 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Тахар сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и подвергли пыткам семерых молодых людей в уезде Варсадж по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

Арест Ashely Moreno

Источники газеты «8 Собх» заявили, что юноши родом из села Иманд уезда Варсадж, они только что вернулись из Ирана.

Собеседники добавили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задерживают молодых людей в деревнях по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления, часть из них отпускают за выкуп, а других заключают под стражу.

Несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали шестерых человек в селе Хоррамаб уезда Фархар, их судьба до сих пор неизвестна.