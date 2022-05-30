Кабул, 30 мая 2022, 10:38 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Тахар сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и подвергли пыткам семерых молодых людей в уезде Варсадж по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.
Источники газеты «8 Собх» заявили, что юноши родом из села Иманд уезда Варсадж, они только что вернулись из Ирана.
Собеседники добавили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задерживают молодых людей в деревнях по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления, часть из них отпускают за выкуп, а других заключают под стражу.
Несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали шестерых человек в селе Хоррамаб уезда Фархар, их судьба до сих пор неизвестна.