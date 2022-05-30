Брянск, , 10:42 — REGNUM В Брянской области за последние сутки госпитализировано пять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 16 человек.

В больнице Mos.ru

Всего в Брянской области зарегистрировано 161 874 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 157 613 жителей, скончались от осложнений при инфекции 4 022 пациента, при этом за минувшие сутки летальных исходов не отмечено.

Лаборатории региона провели 1 890 398 исследований на коронавирус.