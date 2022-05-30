Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Численность населения Ленинградской области за 11 лет возросла на 16,5%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Всероссийской переписи населения.

Conscious Флаг Ленинградской области

В целом, по Северо-Западному федеральному округу, прирост населения с 2010 года составил 2,2%. На этом положительно сказался рост населения Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В Северной столице прирост населения с 2010 по 2021 год составил 14,8%. Также рост наблюдается в Калининградской области, +9,3%.

Население Вологодской области в 2021 году, по сравнению с 2010 годом, сократилось на 4,9%, Новгородской — на 8%, Псковской области — на 10,8%, в Ненецком автономном округе — на 2,4%.

Наибольшее сокращение населения наблюдается в трёх регионах округа: в Республике Коми численность населения составил 81,9% относительно показателя на 2010 год, в Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) — 82,5%, в Республике Карелия — 82,8%, в Мурманской области - 84%.

Отметим, что Петербург является единственным городом-миллионником в СЗФО. В нём постоянно проживает 5,6 млн человек. На сегодня в стране 16 городов насчитывают более 1 миллиона постоянных жителей. В них проживает каждый четвертый житель страны.