Донецк, 30 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В поселке Байрак в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадал Свято-Вознесенский храм, сообщил 30 мая мэр Горловки Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Вчера в поселке Байрак (Калининский район Горловки) снаряд ВФУ (вооруженных формирований Украины) разорвался на территории Свято-Вознесенского храма по ул. Межлаука», — написал он в телеграм-канале.

Он добавил, что для украинских карателей «нет ничего святого, мирных жителей Горловки продолжают осыпать снарядами».