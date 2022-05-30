Казань, , 10:34 — REGNUM В Татарии в отношении совершившего посадку на мель капитана теплохода возбудили уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Волга © ИА REGNUM

Установлено, что 29 мая около 8:50 (мск) на 1308 км реки Волга сел на мель прогулочный теплоход «Метеор Восход-51», следовавший по маршруту Казань — остров Свияжск.

В результате сильного толчка телесные повреждения получили восемь пассажиров. У капитана судна выявили признаки алкогольного опьянения.

ИА REGNUM напоминает, чтобы снять «Восход-51» с мели, прибыли теплоходы «Москва-160» и «Альметьевск».

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