Петрозаводск, , 10:41 — REGNUM В Карелии в последний день весны, 31 мая, простятся со старшиной, командиром мотострелкового отделения Юрием Непялиным, который погиб, защищая Донбасс.

Старшина Юрий Непялин vk.com/aparfenchikov

Об этом сообщил 30 мая глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, несмотря на то, что Непялин родился и вырос в Кандалакше (Мурманская область), в Карелии живут его родные, поэтому похороны пройдут в республике.

«Приношу им свои глубокие соболезнования», — добавил Парфенчиков.

Таким образом, согласно сообщениям властей Карелии, к настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации погибли 16 военнослужащих, связанных с республикой по рождению или месту проживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в память о них новую улицу в Петрозаводске назвали улицей Защитников Донбасса. На ней же была заложена аллея Героев, где высадили 44 молодые рябины.

Читайте ранее в этом сюжете: Карелия потеряла еще одного бойца в ходе спецоперации на Украине