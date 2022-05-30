В Карелии простятся со старшиной, погибшим в ходе спецоперации
Петрозаводск, 30 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Карелии в последний день весны, 31 мая, простятся со старшиной, командиром мотострелкового отделения Юрием Непялиным, который погиб, защищая Донбасс.
Об этом сообщил 30 мая глава республики Артур Парфенчиков.
По его словам, несмотря на то, что Непялин родился и вырос в Кандалакше (Мурманская область), в Карелии живут его родные, поэтому похороны пройдут в республике.
«Приношу им свои глубокие соболезнования», — добавил Парфенчиков.
Таким образом, согласно сообщениям властей Карелии, к настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации погибли 16 военнослужащих, связанных с республикой по рождению или месту проживания.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в память о них новую улицу в Петрозаводске назвали улицей Защитников Донбасса. На ней же была заложена аллея Героев, где высадили 44 молодые рябины.