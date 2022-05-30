Москва, , 10:32 — REGNUM Темпы вакцинации населения от COVID-19 в России оставляют желать лучшего. Об этом 30 мая заявил доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

По его словам, в крупнейших городах России отменили или отменяют масочный режим, что является оправданной мерой. Однако наряду с этим необходимо продолжать прививочную кампанию и в этом вопросе просматриваются определённые проблемы.

«Прививки не очень торопятся делать. Вот данные за сутки в мире — за сутки в мире привилось свыше 4 млн человек. Мы с вами про прививки, по существу, забыли. У нас идёт резкое снижение — на 39% снижение охвата прививок по Москве. В Московской области и Санкт-Петербурге хотя бы темпы не снижаются», — сказал Онищенко.

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