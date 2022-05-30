Канберра, 30 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Бывший министр в правительстве лейбористовГрэм Ричардсон считает, что экс-премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который потерпел поражение на федеральных выборах, «износил» жителей Австралии, что привело к поражению «Коалиции» на выборах. Об этом он заявил 30 мая в эфире телеканала Sky News.

The White House Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

По мнению Ричардсона, Моррисон слишком надоел жителям страны, которые от него устали.

«Справедливо это или несправедливо, не имеет большого значения, это просто факт … Они хотели избавиться от Моррисона, я думаю, это было важным фактором», — сказал политик.

Как отметил Ричардсон, австралийцы проголосовали за лейбористов, потому что им хотелось поверить в сказку нового премьер-министра АвстралииЭнтони Альбаниза, мальчика, которого в коммунальном жилье воспитывала мать-одиночка на пенсию по инвалидности.

Напомним, что Скотт Моррисон переизбрался по своему округу и продолжит работать в Палате представителей Австралии в качестве рядового депутата. Он будет считаться заднескамеечником, поскольку руководящих постов больше занимать не будет.