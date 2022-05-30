Воронеж, , 10:32 — REGNUM Предварительные итоги Всероссийской переписи населения наглядно демонстрируют, что Воронеж и Воронежская область активно развиваются. Так прокомментировал 30 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сохранение Воронежем статуса города-миллионника.

Александр Гусев Kremlin.ru

«Это означает, что наши город и область продолжают жить и развиваться. А все разговоры про демографическую яму пусть останутся уделом самых мрачных пессимистов. Наша же задача — продолжать создавать в регионе условия, чтобы на свет появлялось как можно больше малышей, и мы к этому стремимся», — написал в телеграм-канале Гусев.

Глава региона также передал привет миллионному жителю Воронежа, которому в декабре 2022 года исполнится десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, порог в миллион жителей Воронеж перешагнул ещё в 2012 году. Сегодня, 30 мая, стало известно, что по итогам Всероссийской переписи населения, которая проводилась осенью 2021 года, Воронежу удалось подтвердить статус города-миллионника.

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