Якутск, 30 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Якутске возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Якутии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Деревня, село, частный дом

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Тела четырёх человек обнаружили в частном доме утром 28 мая в пригороде Якутска — в посёлке Хатассы. Установлено, что мужчины были 1959 и 1966 годов рождения, женщины — 1973 и 1966 годов рождения.

Тела погибших обнаружил коллега одного из погибших после того, как он не явился на работу. Отмечается, что общий порядок в доме не нарушен. Данных о наличии заболеваний, которые могли повлечь скоропостижную смерть, не установлено.

В ходе расследования будет проверено газового оборудования. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, школьница погибла при принятии ванны в одной из квартир жилого дома Кировского района Волгограда. По результатам экспертизы, 13-летняя девочка отравилась угарным газом.