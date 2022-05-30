Тбилиси, , 10:30 — REGNUM На Земо-Авчальской ГЭС, расположенной возле Тбилиси, в ночь на 30 мая произошёл сильный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.

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Сообщается, что огонь вспыхнул на одном из трансформаторов, а потом перекинулся на другие.

«Был очень сильный пожар. Загорелись шесть трансформаторов. На место прибыли до 20 пожарно-спасательных расчётов», — предало «Общественное телевидение».

По данным журналистов, огонь удалось потушить в течение часа. Пострадавших нет. Причины возгорания будут выяснять.

Напомним, Земо-Авчальская ГЭС находится на реке Кура и является старейшей в стране — работает с 1927 года. Она вырабатывает в год 203 млн. кВт·ч.