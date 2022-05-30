Луганск, 30 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за минувшие сутки ликвидировали 40 украинских боевиков и четыре бронетранспортера ВСУ, заявили 30 мая в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 40 человек личного состава; четыре бронетранспортера; семь единиц автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также сообщается, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили 22 снаряда из артиллерийских орудий калибра 122-миллиметра и минометов калибра 120-миллиметров по населенным пунктам Первомайск и Молодежное.

В результате в Первомайске была разрушена квартира в пятиэтажном жилом доме, также поврежден многоэтажный дом.