Всеволожск, Ленинградская область, 30 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области разыскивают мужчину, который в порыве ревности убил в батутном центре во Всеволожске сотрудницу, сообщил 30 мая ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

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Убийство произошло в городе Всеволожск Ленинградской области днем 29 мая. 31-летний мужчина пришел на работу к своей 34-летней сожительнице в батутный центр на улице Заводской, 28. Между ними произошла ссора, которую посетитель решил закончить радикальным способом. Он ударил сотрудницу центра ножом в грудь, при том что рядом с ней находился 11-летний сын от первого брака.

«От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия, после чего мужчина с места происшествия скрылся», — рассказал источник.

Следственные органы СКР по Ленобласти возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый в убийстве объявлен в розыск.

Отметим, это не первое убийство, совершенное в порыве ревности в торговом центре Всеволожска. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в феврале был осужден и приговорен к 9,5 годам колонии 54-летний местный житель. В ноябре 2020 года он зарубил топором свою 36-летнюю супругу, которая незадолго до этого переехала вместе с дочкой на съемную квартиру.