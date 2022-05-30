Донецк, 30 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В результате украинских обстрелов территории Донецкой Народной Республики за сутки погибли четыре человека, сообщили 30 мая в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что за сутки с 08:00 29 мая до 08:00 30 мая на территории ДНР погибли четыре человека, ещё 15 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обстрелов в ДНР обесточены 62 трансформаторные подстанции и 6200 бытовых абонентов.