* запрещённая в России организация

Москва, , 10:36 — REGNUM * «Мемориал» — некоммерческая организация, признанная в РФ иностранным агентом

Сайт правозащитного центра «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры России. Таковы данные Роскомнадзора.

Требование о блокировка датировано 28 мая, в этот же день доступ к сайту memohrc.org был ограничен, следует из данных универсального сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и сайтов.

Как сообщало ИА REGNUM, правозащитный центр «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) были ликвидирован 29 декабря 2021 года решением Мосгорсуда по иску городской прокуратуры. Днём ранее Верховный суд России ликвидировал по иску Генпрокуратуры международное историко-просветительское общество с тем же названием. Причина ликвидации обеих организаций — неоднократные и грубые нарушения законов и иных правовых актов.

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