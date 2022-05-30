Беспилотники следят за пожарной обстановкой в Калмыкии
Элиста, 30 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Сотрудники управления МЧС России по Республике Калмыкия следят за пожарной обстановкой с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг с использованием дронов проводится еженедельно. Квадрокоптеры помогают оперативно обнаружить термические точки, сообщили ИА REGNUM в региональном ведомстве.
Так, с высоты птичьего полёта сотрудники чрезвычайного ведомства оценили ситуацию с пожарами в Целинном районе. Использование БПЛА позволяет установить нарушителей правил пожарной безопасности и привлечь их к административной ответственности.
«Использование беспилотных летательных аппаратов позволит не только быстро ликвидировать возгорания, но и установить его виновников», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM сообщало, что в восьми районах Калмыкии установлен высокий IV класс пожарной опасности.