Новосибирск, 30 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 23 по 29 мая произошло 416 пожаров, 75% из них — горение травы и мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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«Из-за возгораний в быту два человека получили травмы, двое погибли, — уточнили в ведомстве. — Сотрудники МЧС России во время реагирований спасли пять человек».

В МЧС напомнили, что в Новосибирской области сохраняется риск ландшафтных пожаров.