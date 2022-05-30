Лос-Анджелес, США, 30 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Американский режиссёр Квентин Тарантино пишет книгу о кино под названием Cinema Speculation. Об этом сообщает IndieWire.

Квентин Тарантино

«Кинокритика, теория кино, мастерство репортажа и замечательная личная история — всё это написано уникальным голосом, сразу узнаваемым как Квентин Тарантино, и с редким взглядом на кино, который возможен только у одного из величайших практиков этого вида искусства», — говорится в синопсисе к Cinema Speculation. По данным издания, книга выйдет в продажу уже 25 октября 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что Cinema Speculation станет второй книгой Квентина Тарантино. В 2021 году он выпустил роман «Однажды в Голливуде» — расширенную новеллизацию его одноимённого фильма.