Канберра, , 10:42 — REGNUM По состоянию на 30 мая в Австралии были подсчитаны 79,46% голосов, поданных гражданами на федеральных выборах. До сих пор лейбористам, которые уже возглавили кабинет министров, не хватает всего одного места, чтобы завоевать большинство в Палате представителей, передает телеканал Nine News.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Сейчас у партии есть 75 мандатов из необходимых 76. Еще 57 мест отошли к ушедшей в оппозицию «Коалиции». 16 кресел были распределены между представителями других партий и независимыми кандидатами.

По состоянию на 30 мая в игре находятся оставшиеся три кресла.

Как пишут журналисты, округа Макнамара и Дикин в Виктории и округ Гилмор в Новом Южном Уэльсе могут дать лейбористам магическое число в 76 мест.

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