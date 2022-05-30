Канберра, 30 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. По состоянию на 30 мая в Австралии были подсчитаны 79,46% голосов, поданных гражданами на федеральных выборах. До сих пор лейбористам, которые уже возглавили кабинет министров, не хватает всего одного места, чтобы завоевать большинство в Палате представителей, передает телеканал NineNews.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Сейчас у партии есть 75 мандатов из необходимых 76. Еще 57 мест отошли к ушедшей в оппозицию «Коалиции». 16 кресел были распределены между представителями других партий и независимыми кандидатами.

По состоянию на 30 мая в игре находятся оставшиеся три кресла.

Как пишут журналисты, округа Макнамара и Дикин в Виктории и округ Гилмор в Новом Южном Уэльсе могут дать лейбористам магическое число в 76 мест.