Москва, 30 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Польский полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьский объявил об уходе из клуба. Об этом 30 мая он сообщил в соцсетях.

Алексей Колчин ИА REGNUM Себастьян Шиманьский (справа)

Футболист после финального матча Кубка России разместил видео и подписал его: «Горжусь вами, парни. Последняя игра для меня».

В марте сообщалось, что 23-летний футболист покинет Россию после завершения сезона 2021/22. Интерес к Шиманьскому проявляют английские, итальянские, испанские и французские клубы.

Как сообщало ИА REGNUM, «Динамо» проиграло «Спартаку» в финале Кубка России со счётом 1:2.

Напомним, Шиманьский играл за «Динамо» с 2019 года. Его контракт был рассчитан до 2026 года. В завершившемся сезоне он принял участие в 27 матчах чемпионата России, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. С 2019 года он вызывается в сборную Польши.