Уфа, , 10:30 — REGNUM После падения снега на ребенка в Башкирии руководителя управляющей компании обвинили в оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, в марте 2022 года в г. Октябрьский на несовершеннолетнего упала снежная масса с кровли многоквартирного дома по ул. Островского. В результате ребенок получил травму головы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемая признала. Материалы дела направлены в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу. Помимо этого, сотрудники прокуратуры потребовали через суд возместить компенсацию морального вреда.

В результате управляющая компания добровольно компенсировала вред здоровью ребенка, выплатив 50 тысяч рублей.

По инициативе прокуратуры города Октябрьский предприятие было оштрафовано в размере 300 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.