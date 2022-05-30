Вашингтон, 30 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Международная организация Human Rights Watch сообщает, что Болгария возвращает в Турцию афганских просителей убежища после того, как подвергает их пыткам, грабит и травит полицейскими собаками. Об этом сообщает Aryanа News.

ariananews. co Афганские беженцы в Болгарии

На своей странице, посвящённой бесчеловечному обращению с афганскими гражданами, ищущими убежища, «Хьюман Райтс Вотч» сообщила, что болгарская полиция пытала, грабила, раздевала и травила полицейскими собаками граждан Афганистана и других стран, ищущих убежища, не проводя каких-либо официальных собеседований, и возвращала их в Турцию.

«Болгарские власти жестокими методами выдворяют просителей убежища через сухопутную границу с Турцией. Европейский союз должен обеспечить, чтобы Болгария немедленно прекратила незаконное и бесчеловечное выдворение и предоставила доступ к справедливым процедурам предоставления убежища», — написал сотрудник «Хьюман Райтс Вотч» по правам беженцев и мигрантов.

Сообщается, что болгарская полиция избивала афганских беженцев и на болгарской территории, и во время их принудительной репатриации в Турцию. Некоторые афганские беженцы также заявляют, что болгарская полиция конфисковала их имущество, а некоторых оставили полураздетыми на морозе. Ряд афганских беженцев также утверждают, что болгарская полиция травила их полицейскими собаками.

«В нашей группе был человек, который проработал в Болгарии три или четыре года, знал их язык и пытался объясниться с полицейскими, но после допроса они натравили на него собаку. Он умолял болгар остановить животное. Мы все видели, как его искусала собака, по его рукам текла кровь… Они и далее запугивали его собакой. Они держали её на поводке и делали вид, что спустят её», — рассказал один из опрошенных на условиях анонимности.

Ссылаясь на дискриминационное отношение Болгарии к просителям убежища, сотрудник международной организации сообщил: »Болгарские власти приветствуют просителей убежища с Украины, но жестоко издеваются над афганцами и просителями убежища из других стран».

Он добавил, что болгарские власти должны относиться ко всем просителям убежища так же, как и к гражданам Украины.