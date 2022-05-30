Сидней, Австралия, , 10:28 — REGNUM Более восьми миллионов жителей Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, смогут получить бесплатную прививку от гриппа с 1 июня. Такое решение приняли власти региона, после резкого скачка числа случаев заболевания в штате на прошлой неделе. Об этом 30 мая сообщил телеканал Nine News.

Вакцина от гриппа Ramstein.af.mil

Решение о массовой вакцинации населения последовало после предупреждениями министра здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэда Хаззарда о том, что этим летом штат столкнется с «ужасным» сезоном гриппа.

В целях борьбы с ожидаемым ростом числа случаев заболевания правительство Нового Южного Уэльса будет финансировать бесплатную вакцинацию против гриппа в аптеках и у терапевтов вплоть до 30 июня.

По словам главного санитарного врача штата Керри Чант, на прошлой неделе было зарегистрировано 1 140 случаев респираторных заболеваний по сравнению с 766 неделей ранее.