Мелитополь, 30 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Взрыв автомобиля в центре Мелитополя прогремел во время раздачи гуманитарной помощи и в результате него получили ранения раздававшие ее волонтеры. Об этом 30 мая рассказал источник в администрации города.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«Автомобиль взорвался возле жилого дома, когда раздавали гуманитарную помощь, пострадали волонтеры, которые разносили адресную гуманитарную помощь», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, согласно предварительным данным, в результате взрыва в центре Мелитополя получили ранения три человека.