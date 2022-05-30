Канберра, , 10:26 — REGNUM В ближайшие недели австралийские полицейские намерены уничтожить тысячи изъятых единиц огнестрельного оружия, включая винтовки, дробовики и пистолеты, которые были получены правоохранителями в штате Новый Южный Уэльс. Об этом 30 мая сообщил телеканал Nine News.

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Более трех тонн изъятого и сданного добровольно огнестрельного оружия будут переплавлены в сталь и переработаны, чтобы не допустить возврата оружия на улицы и в руки преступников.

Заместитель премьер-министра Нового Южного Уэльса Пол Тул заявил, что только за последний месяц полицией было конфисковано 84 единицы огнестрельного оружия.

«Это оружие на самом деле используется, чтобы сеять страх и причинять вред обществу … Эти стволы отправятся на свалку … Это огнестрельное оружие, которого больше не будет в домах людей», — заявил Тул на пресс-конференции.