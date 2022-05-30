Ярославль, 30 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области участник забега погиб перед самым финишем. О трагедии 29 мая рассказал глава региона Михаил Евраев в личном телеграм-канале.

Ростов Великий

«Большим несчастьем завершился сегодняшний старт «Бегом по Золотому кольцу» в Ростове. Умер один из участников — Вячеслав Исаков. Ему стало плохо за несколько метров до финиша. Мужчина — опытный марафонец, участник многих забегов в разных городах страны. Медики на месте провели экстренную реанимацию, но помочь уже не смогли. Предположительно, сердце. Выражаю соболезнования родным и близким…», — написал Евраев.

Врио губернатора уточнил, что перед забегом погибший предоставлял организаторам справку о здоровье.